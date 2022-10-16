تضمين اختبار التحدث باللغة الإنكليزية في امتحانات القبول بالمدارس الثانوية في طوكيو

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طوكيو - (جيجي برس) - سيقدم مجلس التعليم في مدينة طوكيو اختبار التحدث باللغة الإنكليزية كجزء من امتحانات الالتحاق بالمدارس الثانوية، في محاولة لرعاية الموارد البشرية القادرة على لعب دور نشط على المسرح العالمي.

سيتم إجراء اختبار التحدث بشكل مشترك من قبل مجلس التعليم ومزود التعلم عن بعد Benesse Corp في نوفمبر/ تشرين الثاني لنحو 80،000 من طلاب الصف الثالث الإعدادي.

سيتم استخدام اختبار اللغة الإنكليزية الذي تديره شركة خاصة لامتحانات الالتحاق بالمدارس الثانوية لأول مرة في اليابان.

سوف يمثل اختبار التحدث ما يصل إلى 20 نقطة من مقياس 1000 نقطة في امتحانات القبول بما في ذلك الاختبارات الأكاديمية الأخرى والتقارير من المدارس.

في الاختبار الجديد، سيقدم الطلاب إجابات من خلال سماعات الأذن المزودة بميكروفونات على الأسئلة المعروضة على الأجهزة اللوحية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)