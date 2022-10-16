طوكيو تحذر من اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الانخفاض المفرط للين

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واشنطن - (جيجي برس) - حذر كبير مسؤولي المالية في البلاد من أن اليابان ”مستعدة دائمًا لاتخاذ إجراء حاسم“ بعد انخفض الين الياباني الى أدنى مستوى له في 32 عاما مقابل الدولار الأمريكي، وانخفض الين إلى 147.66 مقابل الدولار الأمريكي، قبل أن يستعيد بعض قوته، وفي خطوة نادرة الشهر الماضي، ضخت اليابان ما يقرب من 20 مليار دولار لدعم الين وحمايته من الانخفاض المفرط.

في حديثه للصحفيين في واشنطن، رفض ماساتو كاندا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية، التعليق على مستويات أسعار الصرف الحالية للعملات الأجنبية، لكنه أضاف: ”أعتقد أن الكثير من الناس ينظرون إلى (أسعار صرف الين) على أنها تتحرك بعنف إلى حد ما“.

في تداول نيويورك يوم الجمعة، انخفض الين إلى 148.86 ين مقابل الدولار، وسط تكهنات باتساع فجوات أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

وأشار كاندا إلى مخاوف بشأن زيادة التقلبات في أسواق الصرف الأجنبي والتي تم التعبير عنها في بيان مشترك تم تبنيه في اجتماع مجموعة السبع لوزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية يوم الأربعاء.

وقال المسؤول الياباني: ”مع تزايد الحذر ضد التقلبات الكبيرة في أسعار الصرف الأجنبي، تزداد احتمالية أن يتعين علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة“، دون أن يوضح ماهية الإجراءات الضرورية.

وتعرضت العملة اليابانية لضغط متزايد في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك أساسا إلى النهج المختلف للغاية الذي اتبعه بنك اليابان مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)