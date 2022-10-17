الشرطة اليابانية تحذر من هجمات مجموعة القرصنة الإلكترونية الكورية الشمالية ”لازاروس“

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طوكيو - (جيجي برس) - حذرت الشرطة اليابانية وسلطات أخرى من أن مجموعة قراصنة كورية شمالية تسمى ”لازاروس“ تستهدف على الأرجح المشغلين اليابانيين ذوي الأصول المشفرة في هجماتها الإلكترونية.

أصدرت وكالة الشرطة الوطنية ووكالة الخدمات المالية والمركز الوطني للاستعداد للحوادث واستراتيجية الأمن السيبراني التحذير في وثيقة صدرت يوم السبت.

وفقًا للوثيقة، تستخدم مجموعة الهاكرز الكورية الشمالية مثل هذه التكتيكات مثل إرسال بريد إلكتروني إلى موظفي شركة أصول مشفرة مع التظاهر بأنهم مدير تنفيذي للشركة، والتواصل معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، بهدف الوصول إلى الشركة وسرقة أصول التشفير.

عادة ما يتظاهرون بأنهم موظفون وباحثون عن عاملين لصالح شركة ”لوكهيد مارتن“ الأمريكية أو لشركة الدفاع والفضاء البريطانية العملاقة BAE Systems. ويهدف هؤلاء الموظفين المزعومين إلى البحث عن الكفاءات عبر إغرائهم بالآفاق الوظيفية المربحة والمناصب الكبيرة. ولكن كل ذلك ما هو إلا عملية تمويه كبيرة. ففي الحقيقة ما هم إلا مجموعة من القراصنة الكوريين الشماليين الذين يسعون لسرقة أسرار صناعية من شركات الدفاع والطيران، وفقًا لإزيت الشركة السلوفاكية المتخصصة في الأمن الرقمي في تقريرها الذي نشرته يوم الثلاثاء 31 أيار/مايو الماضي.

لتجنب الوقوع ضحية لمثل هذا الهجوم، تدعو السلطات إلى الاحتفاظ بمفاتيح سرية للبيانات السرية منفصلة عن الإنترنت والتفكير مرتين قبل فتح الملفات المرفقة برسائل البريد الإلكتروني.

في أبريل/ نيسان من هذا العام، أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إلى تورط المجموعة في قضية سرقت فيها أصول تشفير تبلغ قيمتها حوالي 78 مليار ين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)