رئيس وزراء اليابان: التعاون مع الحكومة أساس اختيار محافظ بنك اليابان القادم

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الاثنين أن التعاون مع الحكومة سيكون أساسيا في اختيار محافظ بنك اليابان القادم.

وقال كيشيدا في اجتماع للجنة الميزانية في مجلس النواب ”يجب أن نفكر (في من نختار) ونفكر ونلقي بثقل على (السياسة النقدية) وإمكانية التنبؤ والتعاون بين الحكومة وبنك اليابان“.

مع انتهاء ولاية المحافظ الحالي هاروهيكو كورودا في 8 أبريل/ نيسان 2023، شدد كيشيدا على الحاجة إلى اختيار ”الشخص الأنسب للوظيفة اعتبارًا من أبريل/ نيسان من العام المقبل“.

وأضاف كيشيدا ”نأمل أن يسعى (بنك اليابان) نحو تحقيق مستدام ومستقر لهدف استقرار الأسعار، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والسعرية والمالية“.

وحول المحادثات بين حزبه الليبرالي الديمقراطي وشريكه في الائتلاف، كوميتو، حول التحديثات المتوخاة لوثائق السياسة الدفاعية الرئيسية الثلاث للبلاد، قال كيشيدا إن الائتلاف الحاكم يسرع المناقشات حول جميع الإجراءات الممكنة اللازمة لحماية حياة اليابانيين وسبل عيشهم، بما في ذلك تلك المتعلقة بامتلاك البلاد قدرات الهجوم المضاد.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)