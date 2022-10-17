رئيس الوزراء الياباني يأمر بفتح تحقيق رسمي بخصوص ”كنيسة التوحيد“

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أصدر رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الإثنين تعليمات للوزراء المعنيين في حكومته بالتحقيق في المجموعة الدينية المثيرة للجدل والمعروفة باسم كنيسة التوحيد بموجب قانون المؤسسات الدينية.

وعادت الكنيسة إلى الواجهة بعد الكشف عن دوافع محتملة لتيتسويا ياماغامي، المتهم بقتل رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي، تتعلق بالكنيسة واستيائه منها بسبب ضغطها على الأعضاء لتقديم تبرعات. فقد حمل ياماغامي الكنيسة ”مسؤولية الصعوبات المالية التي تواجهها عائلته“، نظراً إلى أن والدته قدمت تبرعات كبيرة للكنيسة.

ستمارس الحكومة حقها في الاستجواب بموجب القانون لأول مرة، من أجل النظر في عمليات وإدارة المجموعة، التي يطلق عليها رسميًا اتحاد الأسرة من أجل السلام والتوحيد العالميين.

وقالت وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، كيكو ناغاؤكا، في حديثها أمام لجنة الميزانية بمجلس النواب، الغرفة إن الحكومة ستضع معايير لممارسة حق الاستجواب قبل بدء التحقيق.

قالت ناغاؤكا إن الحكومة ستبدأ الإجراءات حتى تتمكن من ممارسة هذا الحق في أقرب وقت ممكن خلال هذا العام، مضيفة أن الحكومة ستقدم أمرًا قضائيًا لحل المجموعة بموجب القانون إذا وجدت أي مشكلة خطيرة تستحق مثل هذا الأمر حتى أثناء الإجراءات.

وقالت وكالة الشئون الثقافية إنها ستشكل لجنة خبراء لمناقشة معايير ممارسة هذا الحق، ومن المقرر عقد اجتماعها الأول في 25 أكتوبر/ تشرين الأول.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)