اليابان تدرس بناء ملاجئ للحماية من الغبار النووي

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طوكيو - (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الاثنين إن الحكومة اليابانية ستدرس بناء ملاجئ للحماية من الغبار النووي في ضوء التطوير النووي والصاروخي لكوريا الشمالية.

وقال كيشيدا في اجتماع للجنة الميزانية في مجلس النواب ”نحن ندرك الحاجة إلى تنفيذ الإجراءات المضادة بشكل واقعي“.

وقال كيشيدا إن الحكومة تدرس الوظائف والقضايا الضرورية المتعلقة بالملاجئ من خلال دراسة الوضع في البلدان الأخرى.

قال كيشيدا إن طرق حماية الناس بما في ذلك تأمين الملاجئ هي قضية مهمة تحتاج إلى مناقشتها فيما يتعلق بالتحديثات المخطط لها أواخر هذا العام لوثائق الدفاع الرئيسية الثلاثة للبلاد.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)