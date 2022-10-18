اصطدام سيارة بأقدم مرحاض في اليابان

أخبار اليابان

كيوتو - (جيجي برس) - تضرر أقدم مرحاض موجود في اليابان في مدينة كيوتو بسبب اصطدام سيارة بالمبنى صباح يوم الاثنين.

اصطدم عامل يبلغ من العمر 30 عامًا بجمعية الحفاظ على التراث في كيوتو، مما تسبب في تحطيمه أبواب مرحاض ”tosu“ الموجود في معبد توفوكوجي البوذي قبل التوقف داخل المبنى، وفقًا لشرطة محافظة كيوتو وغيرها.

تضررت أبواب وجدران المنشأة، التي صنفتها الحكومة اليابانية كمعلم ثقافي مهم في الحادث.

المبنى خشبي من عصر موروماتشي، والذي كان بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر استخدمه الرهبان المتدربون. عادة ما يكون المبنى غير مفتوح للجمهور.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)