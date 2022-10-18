رئيس وزراء اليابان: نسعى إلى سن قانون لمعالجة قضية ”كنيسة التوحيد“ المثيرة للجدل

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أشار رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الثلاثاء إلى أن الحكومة تستعد لتقديم خلال الدورة البرلمانية الجارية مشروع قانون بشأن تدابير الإغاثة لضحايا ما يسمى المبيعات الروحية وغيرها من الممارسات المثيرة للجدل للمجموعة الدينية التي كانت تُعرف سابقًا باسم ”كنيسة التوحيد“، وهي جماعة دينية سُلطت عليها الأضواء بعد اغتيال الزعيم الأسبق شينزو آبي.

وقال كيشيدا في اجتماع للجنة الموازنة في مجلس النواب ”أود أن أقدم تنقيحات للقوانين التي تدرسها الحكومة، بدءًا بالقوانين الحالية“.

وأضاف أن ”الاستعدادات جارية لتقديم التعديلات مع وضع دورة البرلمان (غير العادية) في الاعتبار“.

وبخصوص إصدار أمر من المحكمة بحل جماعة دينية بناءً على قانون المؤسسات الدينية، قال كيشيدا إن مثل هذه الخطوة يمكن تطبيقها على القضايا التي تنطوي على انتهاكات للقانون الجنائي ولوائح أخرى، وليس على القضايا المتعلقة بانتهاكات القانون المدني.

وقال كيشيدا إنه أصدر تعليمات بالتحقيق في أنشطة كنيسة التوحيد بالنظر إلى أن الحكومة تلقت أكثر من 1700 طلب استشارة على مدار 25 يوما، وبعد التحقيق ستقيم المحكمة ما إذا كان يتعين إصدار أمر بحل الكنيسة.

وأوضح كيشيدا في جلسة برلمانية اليوم إنه من بين الشكاوى المقدمة للحكومة قضايا جنائية .. لافتا إلى ”أن كنيسة التوحيد ربما تكون قد انتهكت قواعد مختلفة، بما في ذلك القانون الجنائي“.

وأقر كيشيدا بأن للكنيسة ”العديد من الضحايا“، وقال إن ”الجهود المبذولة لمساعدتهم ما زالت غير كافية“.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)