90 مشرعًا يابانيًا يزورون ضريح ياسوكوني المثير للجدل

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طوكيو - (جيجي برس) - زار حوالي 90 مشرعًا يابانيًا ضريح ياسوكوني في طوكيو يوم الثلاثاء خلال مهرجان الخريف.

وشملت مجموعة النواب أعضاء أحزاب يروجون للقيام بزيارات للضريح المثير للجدل، ومن بينهم أعضاء في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، والحزب الديمقراطي من أجل الشعب وحزب تجديد اليابان، وحزب ”إن إتش كي“.

وكان من بينهم وزير الدولة للبيئة ميكي يامادا ونائب الوزير البرلماني للشؤون الداخلية والاتصالات ميؤ سوغيتا، وكلاهما من الحزب الليبرالي الديمقراطي.

يعتبر ضريح الشنتو رمزًا للنزعة العسكرية اليابانية في الماضي من قبل الدول المجاورة مثل الصين وكوريا الجنوبية، حيث إنهما تعتبران المعبد يكرم النزعة العسكرية اليابانية في الماضي.

ويخلد معبد ياسوكوني ذكرى 2.5 مليون جندي وشخص عملوا للجيش الإمبراطوري الياباني وقتلوا من أجل امبراطورية اليابان منذ بداية عصر ميجي، حتى نهاية الحرب العالمية الثانية

ومن جانبه، قال إيشيرو أيساوا، وهو نائب رئيس مجموعة النواب، كما أنه من أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي، في مؤتمر صحفي إن ”اليابان تدين بسلامها وازدهارها اليوم“ للأشخاص الذين لقوا حتفهم من أجل الوطن أثناء الحرب.

ولم يقم أي رئيس وزراء ياباني بزيارة النصب أثناء توليه المنصب منذ 2013، حين أثار رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي غضب الصين وكوريا الجنوبية وتعرض لانتقادات شديدة من الجانب الأمريكي لزيارته المعبد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)