الائتلاف الحاكم في اليابان يبدأ محادثات حول مراجعة استراتيجية الأمن القومي

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طوكيو - (جيجي برس) - عقد الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وحليفه كوميتو يوم الثلاثاء أول اجتماع لمجلسهما المشترك بشأن التنقيحات المزمعة لوثائق الدفاع الرئيسية الثلاث للبلاد في وقت لاحق من هذا العام.

يهدف الائتلاف الحاكم إلى البحث عن أرضية مشتركة حول قضايا من بينها الامتلاك المحتمل للبلاد على قدرات الضربات المضادة وحجم زيادة الإنفاق الدفاعي.

حضر اجتماع المجلس الذي استغرق 15 دقيقة خمسة مسؤولين من كل من الحزب الليبرالي الديمقراطي وكوميتو، بما في ذلك نائب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي تارو آسو، والأمين العام توشيميتسو موتيغي ومسؤول السياسات كويئتشي هاغيودا، بالإضافة إلى نظرائهم في كوميتو، كازو كيتاغاوا، كيتشي إيشي ويوسوكي تاكاغي، على التوالي.

كما سيبدأ فريق عمل تابع للمجلس المحادثات يوم الأربعاء.

وبعد اجتماع يوم الثلاثاء، قال هاغيودا للصحفيين إنه بينما يواصل فريق العمل المحادثات ، سيعمل المجلس على تعميق المناقشات إذا لزم الأمر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)