خلل في أجهزة التحكم وراء فشل إطلاق صاروخ فضائي ياباني

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طوكيو- (جيجي برس) - قالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ”جاكسا“ إن حدوث خلل في أحد أجهزة التحكم المركبة على محرك المرحلة الثانية لصاروخ إبسيلون 6، هو ما ما تسبب في الإخفاق في إطلاق الصاروخ الياباني الإسبوع الماضي.

وهو أول فشل لعملية إطلاق لليابان منذ نحو عقدين والإخفاق الوحيد لإطلاق صاروخ ”إيبسيلون“ الذي يعمل بالوقود الصلب بعد خمس مهمات ناجحة منذ بدايته في 2013.

بعد إطلاق الصاروخ الذي يعمل بالوقود الصلب ذي المراحل الثلاث، عمل محرك المرحلة الأولى من الصاروخ بشكل طبيعي وتم فصله كما هو مقرر. وقالت جاكسا في اجتماع وزارة العلوم إن محرك المرحلة الثانية لم يظهر أي مشكلة في الاحتراق، لكن ظهرت المشكلة فور استهلاك المحرك لوقوده.

قال ياسوهيرو فونو من جاكسا الذي تولى إدارة المشروع إن إشارة التدمير الذاتي أُرسلت إلى الصاروخ بعد أقل من عشر دقائق بسبب ”حالات خلل في التموضع“.

حكمت وكالة الفضاء أن الصاروخ لا يمكن أن يدخل مدار الأرض وأرسلت إشارة تدمير ذاتي للصاروخ بعد 6 دقائق و 28 ثانية من الإقلاع.

وأوضح فونو في مؤتمر صحافي أن مشكلة فنية رصدت قبل المرحلة الثالثة والأخيرة من الإطلاق، عندما كان آخر جهاز للدفع على وشك أن يُشعل.

وأضاف ”أمرنا بتدمير الصاروخ لأنه إذا لم نتمكن من إرساله إلى المدار الذي خططنا له، فإننا لا نعرف إلى أين سيذهب“، مما يؤدي إلى مخاوف تتعلق بالسلامة بشأن المكان الذي يمكن أن يسقط فيه.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)