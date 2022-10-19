اليابان والولايات المتحدة تتعاونان بشأن معايير السيارات الطائرة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - وقعت وزارة النقل اليابانية وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية يوم الثلاثاء اتفاقية للعمل معًا لوضع القواعد والمعايير التي تهدف إلى وضع السيارات الطائرة في حيز الاستخدام العملي.

تضمنت اتفاقية اليابان والولايات المتحدة تبادل المعلومات المتعلقة بمعايير السلامة والترخيص وقواعد التشغيل واللوائح الأخرى المتعلقة بالمركبات الجوية التي يُنظر إليها على أنها وسيلة نقل من الجيل التالي.

يأمل البلدان أن تساعد الاتفاقية في تمهيد الطريق لتوثيق المركبات والإجراءات الأخرى.

تأتي الاتفاقية في الوقت الذي تهدف فيه اليابان إلى استخدام السيارات الطائرة كوسيلة نقل في معرض إكسبو الدولي 2025 في مدينة أوساكا الغربية.

تقدمت شركة Joby Aviation Inc الأمريكية الناشئة يوم الثلاثاء بطلب لتصميم طائرة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية لتكون معتمدة للاستخدام في اليابان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)