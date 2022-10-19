اليابان ولوكسمبورغ تؤكدان تعاونهما بشأن تقديم المساعدات لأوكرانيا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - اتفق رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو ونظيره من لوكسمبورغ كزافييه بيتيل على العمل معًا لتقديم الدعم لأوكرانيا التي تعرضت للغزو الروسي.

في ضوء إعلان روسيا الأحادي الجانب الأخير بضم أربع مناطق أوكرانية وهجمات موسكو الصاروخية على أوكرانيا، قال كيشيدا في لقاء مع بيتيل يوم الثلاثاء إن هذه الأعمال بمثابة تهديد يهز أسس النظام الدولي وأنه يدينها بشدة.

واتفق الاثنان على أهمية الرد الموحد من قبل المجتمع الدولي على الحرب في أوكرانيا.

وخلال الاجتماع أيضًا، الذي عُقد في مكتب رئيس الوزراء في طوكيو، شكر كيشيدا بيتيل على حضوره الجنازة الرسمية الشهر الماضي لرئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، الذي تم اغتياله في يوليو/ تموز.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)