خفر السواحل الياباني يستخدم الدرونز لحماية حدود البلاد

أخبار اليابان

أوموري - (جيجي برس) - بدأ خفر السواحل الياباني يوم الأربعاء تشغيل طائرة بدون طيار ”درون“ من أجل أنشطة المراقبة فوق المياه القريبة من البلاد.

تتمركز أول طائرة بدون طيار تابعة لخفر السواحل الياباني في قاعدة هاشينوهي الجوية التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية في محافظة أوموري، شمال شرق اليابان.

سيأخذ الطيارون نوبات للتحكم في الطائرة من قمرة القيادة الأرضية لأداء مهام الحراسة، باستخدام كاميرا مجهزة ملحقة بها. الطائرة قادرة على الطيران لمدة 24 ساعة.

غادرت الطائرة الأرض حوالي الساعة 3 مساءً (6 صباحًا بتوقيت غرينتش) وفحص خفر السواحل أداء الكاميرا والوظائف الأخرى.

سيتم تشغيل الطائرة فوق ضفة ياماتوتاي، وهي منطقة صيد وفيرة في بحر اليابان حيث يتم رصد العمليات غير القانونية من قبل قوارب الصيد الأجنبية بشكل متكرر، ومناطق على جانب المحيط الهادئ.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)