المحكمة الجنائية الدولية تقترح افتتاح مكتب إقليمي في اليابان

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طوكيو - (جيجي برس) - تعتزم المحكمة الجنائية الدولية اقتراح إنشاء مكتب إقليمي في اليابان، حسبما ذكرت مصادر حكومية يابانية يوم الأربعاء.

وقالت المصادر إن من المتوقع أن يطرح القاضي بيوتر هوفمانسكي، رئيس المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها ، الاقتراح عندما يلتقي برئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو في طوكيو يوم الخميس. سيكون أول مكتب إقليمي للمحكمة في العالم.

من الواضح أن المحكمة الجنائية الدولية تعتقد أن إنشاء مكتب في اليابان، أكبر مساهم مالي لها، سيساعد المحكمة على زيادة عدد أعضائها في آسيا، حيث العديد من الدول الكبرى، مثل الصين والهند وإندونيسيا، ليست أعضاء حاليًا.

وقالت المصادر إن مكتب اليابان سيركز على التعليم مثل تنمية الموارد البشرية في المجال القضائي.

من المقرر أن يحضر هوفمانسكي حدثًا يوم الجمعة بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس معهد الأمم المتحدة لآسيا والشرق الأقصى لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ومقره في أكيشيما بطوكيو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)