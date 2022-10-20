اليابان.. الإمبراطورة الأم تحتفل بعيد ميلادها الثامن والثمانين

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طوكيو - (جيجي برس) -أتمت الإمبراطورة اليابانية الأم ميتشيكو، زوجة الإمبراطور الأب أكيهيتو، 88 عامًا يوم الخميس.

عاشت حياة هادئة مع زوجها في العام الماضي أثناء امتناعها عن الخروج أو مقابلة أشخاص جدد بسبب جائحة كورونا، وفقًا لوكالة القصر الإمبراطوري.

سيقام حدث للاحتفال بعيد ميلادها لأول مرة منذ أربع سنوات، لكن على نطاق أصغر.

واصلت الإمبراطورة الأم تجنب النزهات والامتناع عن دعوة الضيوف وسط جائحة كورونا، وقضت أيامًا هادئة مع الإمبراطور الأب في مقر الإقامة الإمبراطوري المؤقت في سينتو كاري غوشو في طوكيو، وفقًا لوكالة القصر الإمبراطوري.

تتجول الإمبراطورة الأم حول السكن مع الإمبراطور الأب في الصباح والمساء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)