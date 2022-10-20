رئيس وزراء اليابان يتعهد بالتحقيق في سياسة كنيسة التوحيد

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طوكيو - (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الخميس أن حزبه الليبرالي الديمقراطي الحاكم سيحقق فيما تردد عن الاتفاقات السياسية المحتملة مع المنظمات المرتبطة بالجماعة الدينية المعروفة باسم كنيسة التوحيد.

ذكرت صحيفة أساهي شيمبون اليومية الخميس أن المنظمات طلبت من بعض نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي توقيع اتفاقيات لدعم سياسات الجماعات، بما في ذلك التعديل الدستوري، مقابل التعاون الذي سيتم توفيره خلال الانتخابات.

وتواصلت المنظمات مع النواب في أوقات انتخابات العام الماضي لمجلس النواب وانتخاب مجلس الشيوخ في يوليو/ تموز من هذا العام، بحسب الصحيفة.

وقال كيشيدا في اجتماع للجنة الميزانية بمجلس الشيوخ ”نحتاج للتأكيد مرة أخرى“ ما إذا كان الحزب الليبرالي الديمقراطي على علم بتلك الاتفاقات السياسية هذه عندما حقق مؤخرًا في العلاقات بين نوابه وكنيسة التوحيد.

وأضاف ”من المهم لكل مشرع من الحزب الليبرالي الديمقراطي أن يكون مسؤولا عن أفعاله“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)