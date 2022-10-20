انخفاض الين الياباني إلى أدنى مستوى له في 32 عاما

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - حقق الدولار مكاسب أخرى في تداول طوكيو صباح اليوم الخميس، مسجلاً أعلى مستوى له في 32 عامًا فوق 149.90 ين.

ارتفعت مشتريات الدولار مقابل الين وسط توقعات بوجود فجوات أوسع بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية بعد زيادة أخرى في عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل في التعاملات خارج أوقات الدوام.

وقال وزير المالية الياباني شونيئتشي سوزوكي في اجتماع للجنة الميزانية بمجلس الشيوخ يوم الخميس ”لا يمكن التسامح مع التقلبات الزائدة (في أسعار الصرف) الناجمة عن المضاربة التجارية“.

وأضاف ”نحن مستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة“، مشيرًا إلى نية السلطات اليابانية الدخول في سوق الصرف الأجنبي لشراء الين مقابل الدولار إذا لزم الأمر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)