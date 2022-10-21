وكالة الشرطة اليابانية تنشئ قسمًا جديدًا لحماية كبار الشخصيات

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طوكيو- (جيجي برس) - قررت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية يوم الجمعة إنشاء قسم جديد مخصص لتوفير الأمن الشخصي والحماية للإمبراطور وأعضاء العائلة الإمبراطورية الآخرين وكبار الشخصيات اليابانية والأجنبية، بعد حادث اغتيال رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي في وقت سابق من هذا العام.

ومن خلال إنشاء الفرقة المكونة من 50 عضوا في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، سيتم زيادة عدد الأفراد المرتبطين بالأمن في الوكالة بشكل كبير. سيتم إنشاء القسم الجديد تحت إدارة العمليات الأمنية لمكتب الأمن بالوكالة.

ينتمي حراس أمن وكالة الشرطة الوطنية حاليًا إلى وحدة تابعة لقسم متعلق بالأمن. سيؤدي إنشاء القسم الجديد إلى زيادة عدد الحراس لحماية أفراد العائلة الإمبراطورية مرتين، ولحراسة الشخصيات المحلية والأجنبية بثلاثة أضعاف.

بعد حادث اغتيال آبي أصدرت وكالة الشرطة الوطنية إرشادات أمنية جديدة للشرطة والتي بموجبها يُطلب من شرطة المحافظة تقديم خطط ونتائج حماية كبار الشخصيات. تم ت تقحديد تقارير شرطة المحافظات ليتم فحصها من قبل القسم الجديد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)