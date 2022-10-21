اليابان تراقب تحركات سوق العملات مع استمرار انخفاض الين الياباني

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طوكيو - (جيجي برس) - قال وزير المالية الياباني شونئيتشي سوزوكي يوم الجمعة إن اليابان تراقب تحركات سوق الصرف الأجنبي عن كثب، مع بقاء الدولار فوق 150 يناً في طوكيو.

وقال سوزوكي في مؤتمر صحفي ”نحن نراقب عن كثب التحركات في سوق الصرف الأجنبي مع شعور كبير بالتوتر“. ”سنتخذ الإجراءات المناسبة ضد التقلبات المفرطة“.

بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في 32 عامًا عند 150.29 ين في تعاملات نيويورك يوم الخميس، ظل الدولار عند مستويات مماثلة في معظم تعاملات صباح يوم الجمعة في طوكيو.

فيما يتعلق بالارتفاع المستمر في مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، قال سوزوكي إن الحزمة الاقتصادية التي سيتم تجميعها بحلول نهاية هذا الشهر، ستتضمن تدابير لحماية حياة الناس والشركات من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.

وشدد سوزوكي في معرض مناقشة إعلان رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس عن استقالتها في أعقاب اضطرابات السوق الناجمة عن سياساتها الاقتصادية ”الثقة المالية لها أهمية قصوى“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)