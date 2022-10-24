بعد 3 محاولات.. زوج الأميرة اليابانية السابقة ”ماكو“ يجتاز امتحان نقابة المحاميين في نيويورك

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طوكيو- (جيجي برس) - نجح كي كومورو الذي تزوج الأميرة اليابانية السابقة ”ماكو“ العام الماضي، في امتحان نقابة المحامين في ولاية نيويورك الذي عقد في يوليو/ تموز في محاولته الثالثة، أما الأميرة اليابانية السابقة ماكو، التي تخلت عن لقبها الإمبراطوري من أجل الحب، فهي تعمل في وظيفة جديدة في نيويورك.

وفقاً لمجلس مدققي القانون بولاية نيويورك، نجح 6350 منهم. كانت نسبة النجاح للمترشحين لأول مرة 85٪ و 23٪ للمرشحين المتكررين.

وقالت مصادر مطلعة إن كومورو، 31 عاما، اتصل بعد ظهر الجمعة برئيس مكتب محاماة في اليابان كان يعمل فيه سابقا ليخبره إنه اجتاز الامتحان.

بعد الدراسة لمدة ثلاث سنوات في كلية الحقوق في نيويورك اعتبارًا من 2018، تقدم كومورو لامتحان المحامين مرتين، المرة الأولى في يوليو/ تموز 2021 والثانية في فبراير/ شباط من هذا العام، ولم يوفق في اجتياز الاختبار في المحاولتين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)