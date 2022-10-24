عودة الإنتاج إلى اليابان في تحركات لمراجعة سلاسل التوريد

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - تقوم المزيد والمزيد من الشركات المصنعة بإعادة إنتاجها إلى اليابان كجزء من التحركات لمراجعة سلاسل التوريد الخاصة بها بعد الاضطرابات بسبب جائحة كورونا والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقد نقل البعض مواقع التصنيع الخاصة بهم مرة أخرى إلى اليابان للاستفادة من القدرة التنافسية التصديرية الأقوى بعد انخفاض الين إلى أدنى مستوياته في 32 عامًا مقابل الدولار.

قد يصبح الانخفاض التاريخي لقيمة العملة اليابانية نقطة تحول رئيسية للمصنعين الذين نقلوا عمليات إنتاجهم من اليابان إلى الخارج لفترة طويلة.

بدأت شركة إيريس أوهياما وهي شركة لتصنيع السلع والأجهزة المنزلية ومقرها مدينة سينداي الشمالية الشرقية، في تحويل تصنيع حوالي 50 منتجًا بلاستيكيًا من الصين إلى مصانع في اليابان في سبتمبر/ أيلول.

أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى ارتفاع تكاليف نقل المنتجات إلى اليابان. قال مسؤول في إيريس أوهياما: ”يمكننا خفض التكاليف بنسبة 20٪ في المتوسط ​​بالتحول إلى الإنتاج المحلي“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)