ارتفاع الين بعد تدخل السلطات اليابانية في سوق العملات

أخبار اليابان

نيويورك - (جيجي برس) - أجرت السلطات المالية اليابانية تدخلًا في سوق العملات لشراء الين، مما أدى إلى انخفاض الدولار مؤقتًا إلى ما دون 146.50 ين من ما يقل قليلاً عن 152 ينًا في تعاملات نيويورك يوم الجمعة.

هناك تقارير تفيد بأن الدولار قد تم تداوله دون 145 يناً لفترة وجيزة في التعاملات الإلكترونية. قلصت العملة الأمريكية في وقت لاحق خسائرها واستقرت عند 147.74-84 ينًا في الساعة الخامسة مساءً، بانخفاض 20 ينًا في نفس الوقت يوم الخميس.

وسبق التدخل اجتماع مجلس إدارة بنك اليابان الذي استمر يومين اعتبارًا من يوم الخميس. كانت المرة السابقة التي دخلت فيها اليابان إلى سوق العملات يوم 22 سبتمبر/ أيلول، عندما نفذت أكبر تدخل لها في شراء الين على الإطلاق.

في نيويورك ، سجل الدولار أعلى مستوى له في 32 عامًا عند 151.94 ين صباح الجمعة وسط توقعات بوجود فجوة أوسع بين أسعار الفائدة اليابانية والأمريكية قبل أن يتراجع بسبب التدخل.

في مؤتمر صحفي في طوكيو في وقت سابق يوم الجمعة، أعطى وزير المالية الياباني شونئيتشي سوزوكي تحذيرًا جديدًا ضد الانخفاض السريع للين الياباني، قائلاً إن مثل هذه التحركات ”غير مرغوب فيها“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)