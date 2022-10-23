إمبراطور وإمبراطورة اليابان يضعان الزهور على ضريح قتلى معركة أوكيناوا

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أوكيناوا - (جيجي برس) - قام الإمبراطور الياباني ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو يوم السبت بزيارة ضريح السلام لقتلى الحرب في إيتومان بمحافظة أوكيناوا، لوضع الزهور والصلاة من أجل أكثر من 200 ألف من ضحايا معركة أوكيناوا.

بعد وصوله إلى المحافظة الواقعة في أقصى الجنوب في ذلك اليوم، توجه الإمبراطور والإمبراطورة أولاً إلى الجزء الجنوبي من جزيرة أوكيناوا الرئيسية، بما في ذلك إيتومان، كما اعتاد الإمبراطور الأب أكيهيتو والإمبراطورة الأم ميتشيكو القيام بذلك.

كان الجزء الجنوبي هو آخر ساحة حرب في معركة أوكيناوا، وهي معركة برية شرسة وقعت في المرحلة الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

في الضريح في حديقة المحافظة، حيث دفن رماد حوالي 180 ألف ضحية، قدم الزوجان الزهور البيضاء وانحنيا بعمق.

توجه الإمبراطور والإمبراطورة بعد ذلك نحو 19 شخصًا، بما في ذلك أقارب الثكلى، الذين كانوا يشاهدون الزوجين، وقدما كلمات تعزية وأجريا محادثات معهم.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)