اليابان والصين تستكشفان إمكانية الحوار

أخبار اليابان

بكين - (جيجي برس) - من المتوقع أن تستكشف اليابان والصين إمكانية الحوار بين قادتهما كوسيلة لبناء الثقة حيث حصل الزعيم الصيني شي جين بينغ خلال فترة رئاسته الثالثة في السلطة يوم الأحد.

تبادل رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو وشي الشهر الماضي الرسائل للاحتفال بالذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. لكنهما لم يعقدا أي اجتماع منذ المحادثات عبر الهاتف في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

كرر كيشيدا في رسالته في سبتمبر / أيلول آماله في بناء علاقة ثنائية بناءة ومستقرة. وقال شي في رسالته إنه يعلق أهمية كبيرة على دفع العلاقات اليابانية الصينية قدما.

يبدو أن الصين تأمل في منع المزيد من التدهور في العلاقات مع اليابان وسط مواجهة طويلة الأمد بين بكين وواشنطن. قال مصدر دبلوماسي ياباني إن طوكيو تهدف إلى الحفاظ على الحوار مع بكين حتى لو كانت هناك مشاكل بينهما.

يستكشف البلدان فرص إجراء محادثات بين قادتهما، بما في ذلك خلال قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا الشهر المقبل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)