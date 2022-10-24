اليابان تدعو لرفع السن القانونية للدخول في علاقة جنسية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - اقترحت لجنة حكومية يابانية يوم الاثنين رفع الحد الأدنى لسن الرضا الجنسي، المنصوص عليه في القانون الجنائي إلى 16 عامًا من 13 حاليًا.

في مسودة التوصيات، اقترح القسم الفرعي للمجلس التشريعي الذي يقدم المشورة لوزير العدل، إبقاء الاتصال الجنسي مع شخص يبلغ من العمر 12 عامًا أو أقل غير قانوني دون استثناء، كما هو الحال حاليًا.

وأوصت بأن الشخص الذي مارس الجنس مع طفل يتراوح عمره بين 13 و 15 عامًا يتعرض للعقوبة إذا كان الطفل أصغر من الشخص بخمس سنوات أو أكثر، مع السماح بممارسة الجنس بين طفل يتراوح عمره بين 13 و 15 عامًا وشخص من نفس العمر. العمر أو قريب من الفئة العمرية.

ودعت الهيئة إلى معاقبة المخالفين بالسجن خمس سنوات أو أكثر.

كما دعت إلى توحيد الشروط المطلوبة في جرائم الاتصال الجنسي بالإكراه وشبه الإكراه لـ ”صعوبة الرفض“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)