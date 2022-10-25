اليابان.. انخفاض الين يوفر فرصة لإعادة الإنتاج إلى اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الاثنين إن الانخفاض الحالي في سعر صرف الين الياباني يوفر فرصة لجلب سلاسل التوريد التصنيعية إلى اليابان.

في اجتماع لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ في اليوم، أشار كيشيدا إلى أن الحزمة الاقتصادية الشاملة للحكومة، التي سيتم وضعها هذا الشهر، ستتضمن تدابير لدعم تطوير قواعد الإنتاج المحلي للسلع مثل أشباه الموصلات وبطاريات التخزين واللقاحات.

في غضون ذلك، أشار كيشيدا إلى أن الحكومة ”ستتخذ الإجراءات المناسبة ضد التقلبات المفرطة“ في أسعار صرف الين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)