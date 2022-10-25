استقالة وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني بسبب علاقاته بكنيسة التوحيد

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طوكيو - (جيجي برس) - أثارت استقالة وزير تنشيط الاقتصاد الياباني دايشيرو ياماغيوا يوم الاثنين مخاوف بشأن التأثير المحتمل على خطط الحكومة لوضع حزمة من الإجراءات الاقتصادية هذا الأسبوع.

كان ياماغيوا، الذي استقال وسط انتقادات بشأن علاقاته مع الجماعة الدينية المثيرة للجدل المعروفة باسم كنيسة التوحيد، مسؤولاً عن الحزمة الاقتصادية التي من المتوقع أن تتضمن تدابير للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار.

وقال وزير المالية شونئيتشي سوزوكي ”يجب بذل جهود لتجنب التأثير على الإجراءات الاقتصادية“.

ألغت الحكومة اجتماعا لمجلس السياسة الاقتصادية والمالية، كان مقررا أصلا بعد ظهر يوم الاثنين، في اللحظة الأخيرة على ما يبدو بسبب استقالة ياماغيوا الذي يترأس اللجنة.

وذكرت مصادر أن ياماغيوا التقى بأرملة مؤسس الجماعة قبل 3 سنوات والتقط صورة معها. وقد أكد ياماغيوا أنه الشخص الموجود في الصورة، لكنه قال إنه لا يتذكر أنها التقطت. وقد دعت أحزاب المعارضة بشكل متكرر رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو إلى إقالة ياماغيوا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)