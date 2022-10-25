العودة للبساط الأحمر.. افتتاح مهرجان طوكيو السينمائي الدولي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - انطلق مهرجان طوكيو السينمائي الدولي يوم الاثنين، وظهر المشاركون على السجادة الحمراء لأول مرة منذ 3 سنوات بسبب جائحة كورونا.

ظهر ممثلون ومخرجون من اليابان والدول الأخرى أمام مسرح طوكيو تاكارازوكا في حي شيودا بالعاصمة اليابانية.

في حفل الافتتاح، قالت المخرجة المسرحية والسينمائية الأمريكية جولي تيمور، التي ترأس لجنة تحكيم مسابقة المهرجان: ”نحن متحمسون لتجربة الأفلام التي جاءت من جميع أنحاء العالم، ورؤية الأماكن والأشخاص الذين لا نعرفهم، وبالتالي يمكن أن نشعر بما يشعرون به ونتعاطف معهم وهو أمر نفتقر إليه في تلك الأيام.

قالت الممثلة اليابانية آي هاشيموتو، التي تعمل كسفيرة للمهرجان، إنها تشعر بالارتياح لإمكانية إقامة مهرجان سينمائي كبير في طوكيو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)