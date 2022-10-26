القبض على ملحن ياباني شهير بتهمة محاولة اعتداء جنسي

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طوكيو - (جيجي برس) - ألقت شرطة طوكيو القبض على الملحن هيديكازو تاناكا، الذي ابتكر موسيقى لألعاب شهيرة مثل ”أوما موسومي بريتي ديربي“ و ”إيدولماستر سندريلا جيرلز“ بتهمة محاولة الاعتداء الجنسي.

تشتبه إدارة شرطة العاصمة في أن تاناكا، 35 عامًا، حاول الاعتداء جنسيًا على مراهقة في منطقة انتظار دراجات بالقرب من محطة في منطقة حي ميغورو بطوكيو في ليلة 20 أغسطس/ آب.

تمكنت الفتاة من الفرار وأبلغت الشرطة بالحادث. حددت الشرطة تاناكا على أنه المشتبه به من خلال تحليل لقطات كاميرا الأمن وغيرها من المعلومات.

وقالت مصادر بالشرطة إن تاناكا أبلغ الشرطة أنه رأى الفتاة في محطة مختلفة وقام بتتبعها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)