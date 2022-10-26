اليابان والولايات المتحدة تتعهدان بتقوية تعاونهما لمواجهة الصين

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طوكيو - (جيجي برس) - اتفق نائب وزير الخارجية الياباني تاكيو موري ونائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان في اجتماعهما في طوكيو يوم الثلاثاء على أن بلديهما سيعملان معًا بشكل وثيق لمعالجة القضايا المتعلقة بالصين.

جاء الاتفاق في الوقت الذي يدخل فيه الزعيم الصيني شي جين بينغ فترة ولايته الثالثة في السلطة.

وأكدت شيرمان خلال الاجتماع التزام الولايات المتحدة الراسخ بالدفاع عن اليابان.

كما أكد الجانبان أن بلديهما سيتعاونان بشأن الإطار الاقتصادي ”منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة“ الذي تقوده الولايات المتحدة.

في وقت لاحق من اليوم، أجرى موري محادثات مع النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون دونغ. واتفقا على أن الدولتين سوف تسرعان المحادثات لحل قضية العمل في زمن الحرب وأن سلطاتهما الدبلوماسية ستبقى على اتصال وثيق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)