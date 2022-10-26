أوكيناوا توافق على خطة نقل ميناء عسكري أمريكي في ناها

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أعطت محافظة أوكيناوا الواقعة في أقصى جنوب اليابان يوم الثلاثاء موافقتها على خطة النقل التي أعدتها وزارة الدفاع لمنشأة ميناء ناها التابعة للجيش الأمريكي.

عقدت الوزارة اجتماعا عبر الإنترنت في اليوم مع حكومة محافظة أوكيناوا وحكومتي مدينتي ناها وأوراسوئي بشأن هذه المسألة.

تدعو خطة النقل إلى استعادة مساحة بحرية تبلغ حوالي 49 هكتارًا قبالة رصيف أوراسوئي وبناء جسر بين المنطقة المستصلحة والشاطئ.

في الاجتماع، طالب جانب أوكيناوا بأن تكون المنطقة المستصلحة صغيرة قدر الإمكان، وألا تهبط طائرة النقل أوسبري أو تقلع هناك.

تخطط الوزارة الآن لإجراء تقييم الأثر البيئي ذي الصلة بعد التنسيق مع الجانب الأمريكي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)