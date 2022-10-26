المحكمة العليا اليابانية تشكل هيئة معنية بحفظ سجلات الجريمة

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طوكيو - (جيجي برس) - قالت المحكمة العليا في اليابان يوم الثلاثاء إنها ستشكل لجنة من الخبراء للنظر في كيفية الاحتفاظ بسجلات دائمة لقضايا الأحداث والقضايا الجنائية الأخرى.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب الكشف الأخير عن سجلات قضايا الأحداث الجنائية الخطيرة، بما في ذلك جميع سجلات القاتل المتسلسل البالغ من العمر 14 عامًا في كوبي، غرب اليابان، في عام 1997 ، وقد تم تجاهلها من قبل محاكم الأسرة في جميع أنحاء البلاد.

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، قال شينيا أونوديرا، رئيس مكتب الشؤون العامة بالمحكمة العليا ”إننا نأخذ على محمل الجد الآراء والانتقادات التي تلقيناها (منذ الإعلان)، وسندير سجلات القضايا الجنائية بشكل مناسب أثناء الاستماع إلى آراء الخبراء “.

وستتألف اللجنة من المحامين هيساشي كاجيكي وأساكا كاندا والأستاذ بجامعة هوسي شيغيرو تاكاهاشي. تخطط المحكمة العليا لعقد أول اجتماع للجنة بحلول نهاية هذا العام. ومن المتوقع أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير بحلول شهر مارس/ آذار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)