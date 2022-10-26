توافق اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على تعزيز الردع والتعاون الأمني

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طوكيو - (جيجي برس) - اتفقت اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يوم الأربعاء على تعزيز ردع التحالف بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وسط مخاوف من أن كوريا الشمالية قد تجري تجربتها النووية السابعة.

وفي اجتماع في طوكيو، أكد نائب وزير الخارجية الياباني تاكيو موري ونائب وزيرة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان والنائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون دونغ أن الدول الثلاث ستعزز تعاونها الأمني.

ناقش المسؤولون الثلاثة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية المتكررة منذ أواخر سبتمبر/ أيلول.

وانتقدوا تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصاروخية باعتباره تحديًا واضحًا وخطيرًا للمجتمع الدولي، واتفقوا على تعزيز التعاون الدبلوماسي لتشجيع المجتمع الدولي على زيادة الضغط على كوريا الشمالية، بما في ذلك من خلال الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كما أكد الثلاثة أن بلدانهم ستعمل معًا لحل قضية اختطاف كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين منذ عقود.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)