كوريا الجنوبية تشارك في استعراض الأسطول الياباني للمرة الأولى منذ 2015

أخبار اليابان

سيؤول - (جيجي برس) - أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية يوم الخميس أن كوريا الجنوبية ستنضم إلى الاستعراض الدولي للأسطول الياباني الشهر المقبل لأول مرة منذ عام 2015.

دعت قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية كوريا الجنوبية إلى الاستعراض المقرر إجراؤها في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس قوات الدفاع الذاتى البحرية.

وتخطط القوات البحرية الكورية الجنوبية لإرسال سفينة الدعم اللوجيستي ”سويانغ“، التي تزن 10 آلاف طن، إلى استعراض الأسطول. وتخطط السفينة للمغادرة من ”جين هيه“، على بعد 410 كيلومترات جنوب سيؤول، يوم السبت، لتصل إلى ميناء في ”يوكوسوكا“ باليابان يوم الثلاثاء.

وقد شاركت البحرية الكورية الجنوبية في استعراض الأسطول الياباني في عامي 2002 و2015، بينما انضمت قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية إلى استعراض الأسطول الجنوبي في عامي 1998 و2008.

ساءت العلاقة بين قوات الدفاع الذاتى البحرية والبحرية الكورية الجنوبية بعد أن وجهت سفينة حربية كورية جنوبية رادارها إلى طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتى البحرية فى ديسمبر/ كانون الأول 2018. بعد الحادث، لم تقم قوات الدفاع الذاتى البحرية بدعوة كوريا الجنوبية إلى الاستعراض في عام 2019.

في غضون ذلك، قبل استعراض الأسطول الذي أقيم في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 في كوريا الجنوبية، طالب الجانب الكوري الجنوبي قوات الدفاع الذاتى البحرية بعدم عرض علم الشمس المشرقة، الذي تعتبره كوريا الجنوبية رمزا للعسكرة اليابانية في الماضي.

يبدو الآن أن الجانب الكوري الجنوبي يتحرك لإصلاح علاقاته مع اليابان وسط إشارات لتحسن في العلاقات الثنائية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)