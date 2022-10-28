اليابان تؤكد أول ظهور لإنفلونزا الطيور هذا الموسم

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - تأكدت إصابات إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزارع دجاج بمحافظة أوكاياما وهوكايدو يوم الجمعة، وهو أول تفش لإنفلونزا الطيور في اليابان هذا الموسم.

هذه هى المرة الاولى التى يحدث فيها تفش لإنفلونزا الطيور فى اى مزرعة فى البلاد فى اكتوبر/ تشرين الأول. كان أول تفشٍ في موسم ما هو ذاك الذي تم تأكيده في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وأصدر رئيس الوزراء الياباني تعليمات للمسؤولين الحكوميين بأن يكونوا في حالة تأهب قصوى لاحتمال انتشار حالات إنفلونزا الطيور وتعزيز إجراءات الحجر الصحي.

طلب كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو من الحكومات المحلية في جميع أنحاء البلاد أن تنفذ بشكل شامل تدابير الرقابة على النظافة في مزارع الدجاج.

وفقًا لحكومة محافظة أوكاياما، تلقى مركز صحة الماشية والنظافة المحلية تقريرًا بعد ظهر يوم الخميس من مزرعة في مدينة كوراشيكي بأن عددًا متزايدًا من دجاجاتها تنفق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)