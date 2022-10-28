كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين في اتجاه بحر اليابان

أخبار اليابان

سيؤول - (جيجي برس) - قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان يوم الجمعة.

وهذه هي المرة الثامنة والعشرون التي تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ بما في ذلك صواريخ هذا العام.

يوم الجمعة ، تم إطلاق الصواريخ من تونغتشون في مقاطعة كانغون بشرق كوريا الشمالية، حوالي الساعة 11:59 صباحًا بتوقيت اليابان (2:59 صباحًا بتوقيت غرينتش) والساعة 12:18 مساءً.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قولها إن الصاروخين أطلقا بعد منتصف الليل باتجاه بحر اليابان.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إنه لم يتم التأكد من سقوطهما داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)