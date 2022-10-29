انخفاض الين بعد تمسك بنك اليابان بسياسة التيسير النقدى

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا يوم الجمعة إنه لا يتوقع أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة أو الابتعاد عن سياسته النقدية شديدة التيسير ”في أي وقت قريب“.

قال كورودا إن البنك المركزي سوف يلتزم بسياسة التيسير الحالية، عند حديثه في مؤتمر صحفي بعد اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الذي استمر يومين حتى يوم الجمعة والذي قرر فيه البنك المركزي الحفاظ على السياسة كما هي.

جاء التمسك بأسعار الفائدة السلبية بعد ساعات فقط من إعلان رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئوعن حزمة إنفاق جديدة بنحو 200 مليار دولار، من المرجح أن تساعد بنك اليابان على التمسك بالسياسة النقدية لفترة أطول من خلال تخفيف بعض المتاعب الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، والتي تضخمت جزئياً بسبب ضعف الين.

كما وصف المحافظ الضعف السريع للين بأنه ”سلبي وغير مرغوب فيه“ للاقتصاد الياباني.

وأضاف أنه سيجري تغيير السياسات إذا اقترب معدل التضخم في اليابان من 2%، لكن ذلك سيُعلن للأسواق بوضوح.

وقال كورودا ”إنها وجهة نظر أحادية الجانب لشرح الاتجاه الحالي في سوق الصرف الأجنبي بالتركيز فقط على فجوة أسعار الفائدة الآخذة في الاتساع بين اليابان والولايات المتحدة“.

يُعتقد على نطاق واسع أن ضعف الين قد نتج عن فجوة أسعار الفائدة، والتي تتوسع نظرًا لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بقوة لمحاربة التضخم المرتفع بينما يحافظ بنك اليابان على موقف سياسته التيسيرية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)