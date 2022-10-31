السفير الروسي لدى اليابان يغادر منصبه

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أفادت وكالة أنباء روسية تديرها الدولة يوم الجمعة أن السفير الروسي لدى اليابان ميخائيل غالوزين سيغادر منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

سيعود غالوزين، المعروف بأنه ضليع في اليابان بين مسؤولي وزارة الخارجية الروسية، إلى روسيا في وقت تتدهور فيه العلاقات اليابانية الروسية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الغزو.

يتقن غالوزين اللغة اليابانية بطلاقة، وتولى منصب السفير الروسي لدى اليابان في مارس/ آذار 2018. وغالبًا ما دعا إلى موقف متشدد تجاه النزاع طويل الأمد بين طوكيو وموسكو حول أربع جزر شمال غرب المحيط الهادئ تسيطر عليها روسيا وتطالب بها اليابان، مما منع البلدين من توقيع معاهدة سلام الحرب العالمية الثانية حتى الآن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)