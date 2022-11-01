178 هيروكازو تاناكا يحطمون رقما قياسيا ويدخلون موسوعة غينيس

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طوكيو - (جيجي برس) اجتمع 178 يابانيا يحملون جميعا اسم ”هيروكازو تاناكا“ في طوكيو لتحطيم الرقم القياسي المسجل من 164 امرأة يحملن اسم مارتا ستيوارت اجتمعن في إطار برنامج تلفزيوني في نيويورك عام 2005.

نجح تجمع الأشخاص الذين يحملون اسم هيروكازو تاناكا في تحطيم الرقم القياسي في محاولته الثالثة.

وارتدى المشاركون في الحفل والذين تباينت أعمارهم ومنهم رجل ثمانيني أتى من هانوي يحمل نفس الاسم، قميصا يحمل اسمهم المشترك، وجلسوا في مسرح مزدحم لمدة 5 دقائق، بحسب قواعد موسوعة جينيس، قبل أن يعلن مسؤول في المنظمة رسميا تسجيل الرقم القياسي الجديد.

تم تنظيم التجمع من قبل هيروكازو تاناكا البالغ من العمر 53 عامًا، وهو موظف في شركة من طوكيو.

ولدت فكرة تحقيق مثل هذا الرقم القياسي عند القائم عليها عام 1994، عندما سمع في الأخبار اسم لاعب البيسبول هيروكازو تاناكا، وشعر بفرحة عارمة لتشاركهما الاسم، وفشلت محاولة تحطيم هذا الرقم القياسي مرتين، لا سيما في عام 2017 عندما التقى 87 من أصحاب الاسم فقط.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)