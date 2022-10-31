اليابان تؤكد مقتل اثنين من رعاياها في حادث تدافع خلال احتفال بالهالوين في كوريا الجنوبية

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سيؤول - (جيجي برس) - ذكرت السفارة اليابانية في كوريا الجنوبية أنه قد تأكدت وفاة اثنين من المواطنين اليابانيين في حادث تدافع وقع مساء السبت في منطقة ”إيتايون“ بمدينة سيؤول خلال احتفال بعيد الهالوين، حيث أبلغت الشرطة المحلية السفارة اليابانية في سيؤول بوفاة الاثنين.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن عدد الضحايا ارتفع إلى 153 قتيلا وأكثر من 100 مصاب، معظمهم في أواخر سن المراهقة والعشرينيات، وذلك في أول احتفالات بالهالوين في كوريا الجنوبية دون اشتراط ارتداء الكمامة منذ تفشي وباء كورونا. وتتوقع السلطات أن يرتفع عدد القتلى أكثر، لأن 24 شخصا من الـ 103 مصابين يعانون من إصابات خطيرة.

وتسبب الاندفاع المفاجئ لحشود المحتفلين بالهالوين إلى زقاق ضيق يبلغ عرضه 4 أمتار في منطقة ”إيتايون“ إلى محاصرة المئات من الأشخاص وعدم قدرتهم على الحركة، قبل أن يبدأ بعضهم في السقوط وإسقاط غيرهم، وفقا لتصريحات السلطات وشهود العيان، ليقع حادث التدافع الأكثر دموية في تاريخ كوريا الجنوبية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)