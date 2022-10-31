الشركات اليابانية تسجل إيرادات قياسية تصل إلى 79.4 تريليون ين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قالت وكالة الضرائب الوطنية يوم الاثنين إن الدخل المعلن من قبل الشركات في اليابان التي أغلقت دفاترها في السنة المالية 2021 حتى مارس/ آذار من هذا العام نما بنسبة 13.3٪ عن العام السابق ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 79479 مليار ين.

وقد ساهمت في النتيجة أرباح سريعة في الشركات المصنّعة والنزل على الطراز الياباني ”ريوكان“ ومنشآت لتناول الطعام والشراب.

قال مسؤول بالوكالة إن دخل الشركات ”يتعافى من تأثير أزمة فيروس كورونا“.

ارتفع إجمالي الضرائب المعلنة 14.9٪ إلى 13923.2 مليار ين، على الرغم من أن الرقم كان حوالي 75٪ فقط من أعلى مستوى تم تسجيله في العام المنتهي في يونيو/ حزيران 1990 خلال فترة الازدهار الاقتصادي ”الفقاعة“ المتضخمة بالأصول في البلاد. يرجع هذا أساسًا إلى أن معدل ضريبة الشركات الأساسي قد انخفض إلى 23.2٪ من 40٪ في عام 1989، وفقًا للوكالة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)