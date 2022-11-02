بدء نظام شراكة الأقليات الجنسية في طوكيو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - بدأت حكومة العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء، إصدار شهادات شراكة حياة لمساعدة الأزواج من نفس الجنس في استئجار العقارات والحصول على حقوق زيارة بعضهم البعض في المستشفيات.

سيُسمح لمثل هؤلاء الأزواج بالتقدم بطلب للحصول على سكن عام بعد استلام الشهادات عبر الإنترنت. ستدعو حكومة العاصمة الكيانات ذات الصلة لمعاملة الأزواج كعائلات في مناسبات مختلفة بما في ذلك زيارات المستشفى وطلبات استئجار المساكن.

تم إدخال أنظمة مماثلة بالفعل في أكثر من 200 بلدية في اليابان. أصبحت طوكيو المحافظة العاشرة التي تطبق النظام.

يغطي نظام طوكيو أولئك الذين يتنقلون إلى الشركات أو المدارس في العاصمة اليابانية، بالإضافة إلى المقيمين فيها. وتقدم ما مجموعه 166 زوجا بطلبات حتى صباح الاثنين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)