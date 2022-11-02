تمركز مقاتلات F-22 في قاعدة أمريكية في أوكيناوا

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طوكيو - (جيجي برس) - قال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، الثلاثاء، إنه سيتم نشر حوالي 12 مقاتلة شبح من طراز F-22 بالتناوب في قاعدة كادينا الجوية التابعة للجيش الأمريكي في محافظة أوكيناوا أقصى الجنوب.

سيبدأ الجيش الأمريكي الانتشار كإجراء مؤقت في وقت مبكر من هذا الشهر حيث تتقادم طائرات F-15 المقاتلة المتمركزة حاليًا في القاعدة. تم إبلاغ طوكيو بالخطوة من الجانب الأمريكي.

وبحسب هامادا، قال الجيش الأمريكي إنه سيحيل طائراته من طراز F-15 المتمركزة في القاعدة تدريجيًا على مدار العامين المقبلين، وبدلاً من ذلك سيحدد وحدات دائمة ذات قدرات أكثر تقدمًا، بينما لا تزال خطته النهائية لنشر المقاتلات قيد التطوير.

وأضاف هامادا أن الجيش الأمريكي يخطط لنشر مقاتلات الشبح إف -22 بالتناوب في قاعدة كادينا على أساس نصف سنوي في الوقت الحالي.

ستعود حوالي 12 طائرة من طراز F-15 إلى الولايات المتحدة في غضون أسابيع قليلة، بينما سيتم إرسال نفس العدد تقريبًا من مقاتلات F-22 إلى القاعدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)