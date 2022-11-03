الحكومة اليابانية تنشئ مجلسًا حول استخدام قوات الدفاع الذاتي للمطارات والموانئ

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طوكيو - (جيجي برس) - قالت مصادر حكومية إن الحكومة اليابانية تخطط لإنشاء مجلس مشترك بين الوزارات لتسهيل استخدام المطارات والموانئ المدنية من قبل قوات الدفاع الذاتي في ظل الظروف العادية.

استعدادًا لحالات الطوارئ المحتملة، تهدف الحكومة إلى تسهيل حصول قوات الدفاع الذاتي على إذن لاستخدام هذه المرافق في التدريبات. كما تأمل في إطلاق مشاريع لبناء وتحسين المدارج ومرافق الأرصفة.

سيتم إنشاء مجلس المسؤولين من وزارتي الدفاع والبنية التحتية ومكتب مجلس الوزراء بعد التحديثات المخطط لها لوثائق الأمن القومي الثلاثة الرئيسية في البلاد في نهاية العام.

وفقًا لوزارة الدفاع، تحتاج قوات الدفاع الذاتي إلى الحصول على إذن مسبق من البلديات المحلية والمنظمات الأخرى ذات الصلة عند استخدام المطارات والموانئ المدنية خلال الأوقات العادية.

أشار مسؤول كبير في وزارة البنية التحتية إلى مشكلة تتعلق بالموانئ البحرية، والتي تديرها حكومات المحافظات والحكومات المحلية الأخرى.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)