كوريا الشمالية تطلق أكثر من 10 صواريخ من أنواع مختلفة باتجاه الشرق والغرب

أخبار اليابان

سيؤول / طوكيو - (جيجي برس) - قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان حوالي الساعة 8:51 من صباح الأربعاء (11:51 مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش).

تم إطلاق الصواريخ من مدينة وونسان الساحلية الشرقية في مقاطعة كانغ وون، حيث سقط أحدها في المياه على بعد 26 كيلومترًا جنوب خط الحد الشمالي، وهو الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين، وسقط الآخر في المياه على بعد 167 كيلومترًا شمال غرب جزيرة أولونغدو الكورية الجنوبية، الأمر الذي دفع أنظمة الدفاع الصاروخي على الجزيرة لإطلاق صافرات الإنذار. وسقط الصاروخ الثالث على بعد 57 كيلومترا شرقي مدينة سوكشو الكورية الجنوبية على طول الساحل الشرقي للبلاد.

وأطلقت بيونغ يانغ، ما لا يقل عن 10 صواريخ قصيرة المدى، من منصة إطلاق على الساحل الشرقي، صباح الإربعاء.

وردًا على عمليات الإطلاق الكورية الشمالية، أطلق الجيش الكوري الجنوبي ثلاثة صواريخ جو - أرض دقيقة من طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية.

وبحسب مصادر عسكرية كورية جنوبية، أطلقت كوريا الشمالية ما مجموعه 10 صواريخ أو أكثر من مختلف الأنواع، بما في ذلك ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى، باتجاه الشرق والغرب يوم الأربعاء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)