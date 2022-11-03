كوريا الشمالية تطلق 23 صاروخا على الأقل

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سيؤول / طوكيو - (جيجي برس) - أطلقت كوريا الشمالية ما لا يقل عن 23 صاروخا باليستيا قصير المدى وصواريخ أخرى تجاه بحر اليابان والبحر الأصفر يوم الأربعاء، سقط أحدها قرب المياه الإقليمية الكورية الجنوبية ما استدعى ردا من سيؤول حيث ندد الرئيس يون سوك-يول بـ”اجتياح أرضي بحكم الواقع“.

ردا على عمليات الإطلاق الكورية الشمالية ، أطلق الجيش الكوري الجنوبي ثلاثة صواريخ جو - أرض دقيقة من طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية في أعالي البحار على الجانب الكوري الشمالي من خط الحد الشمالي، وهو الحد البحري الفعلي بين الكوريتين.

أطلقت كوريا الشمالية أربع موجات من الصواريخ، ثلاث منها في الصباح وواحدة بعد الظهر. كما تضمنت المقذوفات التي تم إطلاقها صواريخ أرض - جو.

بعد ظهر الأربعاء أيضا، أطلقت كوريا الشمالية حوالي 100 قذيفة مدفعية من ساحلها الشرقي على المياه بالقرب من خط الحد الشمالي في بحر اليابان.

واجتاز صاروخ باليستي قصير المدى نسب إلى كوريا الشمالية خط الحدود الشمالي الذي تشكل الحدود البحرية بين البلدين ما أطلق انذارا بحصول غارة جوية فطلب من سكان جزيرة اولونغدو الكورية الجنوبية النزول إلى ملاجئ تحت الأرض.

وسقط الصاروخ الأقرب إلى الحدود الكورية الجنوبية في مياه تقع على بعد 57 كيلومترا شرق البر الرئيسي لكوريا الجنوبية على ما أوضح جيش سيول الذي أكد أن ما حصل ”كان نادرا جدا ولا يمكن قبوله“.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت سبعة صواريخ بالستية قصيرة المدى و16 صاروخا آخر ستة منها صواريخ أرض-جو.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)