العثور على 10 آلاف من النمل الناري شديد الخطورة في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو ، 2 نوفمبر (مطبعة جيجي) - تم العثور على أكثر من 10 آلاف من النمل الناري شديد السمية، بما في ذلك أربع ملكات على الأقل، في حاوية تم نقلها إلى أرض مملوكة لشركة خاصة في مدينة إيبارا، محافظة أوكاياما، غرب اليابان ، و وزارة البيئة الأربعاء.

كان هذا أكبر عدد من النمل الناري ، المصنف كنوع غريب غازي، تم العثور عليه في حالة واحدة في اليابان حتى الآن.

وقالت الوزارة إنه تم معالجة النمل الناري بالمبيدات الحشرية ولم يتم التأكد من وجود مستوطنة لنمل النار هناك.

تم شحن الحاوية المعنية من مدينة هوشي منه في فيتنام ووصلت إيبارا في 25 أكتوبر/ تشرين الأول عبر هونغ كونغ وفوكوياما بمحافظة هيروشيما غرب أوكاياما.

في يوم الوصول إلى إيبارا، فتح عامل الحاوية ووجد الكثير من النمل فيها. ثم تم إغلاق الحاوية على الفور وأعيدت إلى فوكوياما.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)