التوتر يتصاعد.. كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ بالستية ربما يكون أحدها عابرا للقارات

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سيؤول- (جيجي برس) - أطلقت كوريا الشمالية، صاروخًا باليستيًا بعيد المدى باتجاه بحر اليابان صباح الخميس، في أعقاب إطلاقها ما لا يقل عن 23 صاروخًا في اليوم السابق.

تم إطلاق الصاروخ، الذي يُرجح أنه صاروخ باليستي عابر للقارات، من محيط سونان بالقرب من بيونغ يانغ في حوالي الساعة 7:40 صباحًا بتوقيت اليابان (10:40 مساء الأربعاء بتوقيت غرينتش)، وفقًا للجيش الكوري الجنوبي.

ويقول مسؤولو وزارة الدفاع إن ثلاثة صواريخ على الأقل انطلقت باتجاه بحر اليابان اعتبارا من حوالي الساعة 7:40 صباحا، ويقدرون أن أحدها قطع مسافة حوالي 750 كيلومترا على ارتفاع حوالي 2000 كيلومتر. ثم سقط في بحر اليابان، خارج منطقة المنفعة الاقتصادية الحصرية للبلاد. ويقولون إنه يمكن أن يكون صاروخا بالستيا عابرا للقارات أو ICBM.

وبعد ساعة واحدة قطع صاروخان آخران حوالي 350 كيلومترا، على ارتفاع حوالي 50 كيلومترا. ويقول المسؤولون إن هذه الصواريخ سقطت على ما يبدو في بحر اليابان بالقرب من الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.

كان الصاروخ هو صاروخ هواسونغ -17 الجديد لكوريا الشمالية، ويبدو أنه فشل في الطيران العادي بعد الفصل في المرحلة الثانية، وفقًا لتقارير إعلامية كورية جنوبية.

كما أطلقت كوريا الشمالية ما بدا أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى من محيط كايتشون في مقاطعة بيونغان الجنوبية باتجاه بحر اليابان في حوالي الساعة 8:39 صباحًا.

علاوة على ذلك، تم إطلاق ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى من محيط كوكسان في مقاطعة هوانغهاي الشمالية باتجاه بحر اليابان في حوالي الساعة 9:35 مساءً.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)