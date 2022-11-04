وزيرة خارجية ألمانيا: مجموعة الدول السبع تنظر إلى الصين كمنافس

أخبار اليابان

مونستر - (جيجي برس) - قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الخميس إن مجموعة الدول السبع تشارك اليابان وجهة نظرها بأن الصين ليست شريكًا في معالجة القضايا العالمية فحسب، بل هي أيضًا منافس وخصم.

وقالت بيربوك في اليوم الأول من اجتماعهم الذي يستمر يومين في مونستر بألمانيا، إن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون موقفهم تجاه الصين بناءً على هذا الاعتراف.

جاءت تعليقات بربوك بعد أن دخل الزعيم الصيني شي جين بينغ فترة ولايته الثالثة في السلطة الشهر الماضي. ويخطط وزراء مجموعة السبع لمراجعة العلاقات مع بكين التي تواصل موقفها الحازم على الساحة العالمية.

وقالت الوزيرة الألمانية أيضًا إنها تدين بأشد العبارات إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية المتعددة في بحر اليابان. وقالت إن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون أيضا قضية كوريا الشمالية.

ومن المتوقع أن يصدر وزراء مجموعة السبع بيانًا مشتركًا بشأن ردود أفعالهم تجاه الصين والصراع في أوكرانيا بعد محادثاتهم يوم الجمعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)